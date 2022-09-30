Названы страны, проголосовавшие против возвращения сборной России

Стали известны страны — члены Международной федерации хоккея (IIHF), которые на годовом Конгрессе организации, проходящем в турецком Белеке, проголосовали против принципов возвращения России на на международную арену. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ими стали Латвия, Литва, Эстония, Украина и Великобритания — каждая из них имела по два голоса. Всего из 119 членов за возвращение проголосовали 98, 10 — против, 11 — воздержались. Известно, что среди воздержавшихся были представители Финляндии.

Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Напомним, что Международная федерация хоккея приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.