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1 час назад

РФС закрыл дело по претензиям «Ростова» в отношении «Химок»

Матч ТВ

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) прекратила производство по делу о применении санкций в отношении «Химок» по заявлению «Ростова», сообщается на сайте РФС.

РФС закрыл дело по претензиям «Ростова» в отношении «Химок»
Фото:  ФК «Химки» ФК «Химки»

Как отмечается, ростовский клуб пытался добиться наказания «красно черных» в связи с неисполнением прошлого решения палаты.

В начале августа РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию игроков. Тогда палата удовлетворила заявление «Ростова» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе нападающего Александра Долгова с учетом уточнения требований в полном объеме и обязала подмосковный клуб выплатить пени за задержку выплаты по трансферному контракту от 2 сентября 2021 года.

Также в пятницу палата удовлетворила заявление игрока Тамаза Топурии в отношении СКА из Ростова на Дону о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам и запретила клубу регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры. СКА выступает во Второй лиге (третий по силе дивизион российского футбола).

Футбол,Александр Долгов,СКА,РФС,
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