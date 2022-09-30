РФС закрыл дело по претензиям «Ростова» в отношении «Химок»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) прекратила производство по делу о применении санкций в отношении «Химок» по заявлению «Ростова», сообщается на сайте РФС.

Фото: ФК «Химки» ФК «Химки»

Как отмечается, ростовский клуб пытался добиться наказания «красно черных» в связи с неисполнением прошлого решения палаты.

В начале августа РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию игроков. Тогда палата удовлетворила заявление «Ростова» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе нападающего Александра Долгова с учетом уточнения требований в полном объеме и обязала подмосковный клуб выплатить пени за задержку выплаты по трансферному контракту от 2 сентября 2021 года.