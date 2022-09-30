Писарев получит 30 млн рублей за увольнение из "Химок"

Как стало известно «Матч ТВ», бывший главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев за досрочный разрыв контракта должен получить от футбольного клуба 30 миллионов рублей, еще порядка 10 миллионов рублей полагаются членам его штаба.
Писарев проработал в «Химках» три недели – с 10 по 31 августа. Под руководством 53 летнего специалиста, заключавшего контракт с клубом до конца сезона 2023/24, команда проиграла четыре матча.
Как рассказали «Матч ТВ» источники, знакомые с ситуацией, Писарев рассчитывает получить неустойку в размере 30 миллионов рублей. Также компенсации предусмотрены и другим специалистам, работавшим в штабе Писарева, — сумма составляет порядка 10 миллионов рублей.
Ранее «Матч ТВ» стало известно, что футболистам и сотрудникам «Химок» три месяца не платят зарплату, также у клуба есть задолженность по премиальным за прошлый сезон. Сумма долга превышает 300 миллионов рублей. В пятницу «Чемпионат» сообщил, что «Химки» не рассчитались с Писаревым и его помощниками.