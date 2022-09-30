Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

За увольнение из «Химок» Писарев должен получить 30 млн рублей, его штаб – еще около 10 млн

Матч ТВиещё 1

Как стало известно «Матч ТВ», бывший главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев за досрочный разрыв контракта должен получить от футбольного клуба 30 миллионов рублей, еще порядка 10 миллионов рублей полагаются членам его штаба.

Писарев получит 30 млн рублей за увольнение из "Химок"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Писарев проработал в «Химках» три недели – с 10 по 31 августа. Под руководством 53 летнего специалиста, заключавшего контракт с клубом до конца сезона 2023/24, команда проиграла четыре матча.

Как рассказали «Матч ТВ» источники, знакомые с ситуацией, Писарев рассчитывает получить неустойку в размере 30 миллионов рублей. Также компенсации предусмотрены и другим специалистам, работавшим в штабе Писарева, — сумма составляет порядка 10 миллионов рублей.

Ранее «Матч ТВ» стало известно, что футболистам и сотрудникам «Химок» три месяца не платят зарплату, также у клуба есть задолженность по премиальным за прошлый сезон. Сумма долга превышает 300 миллионов рублей. В пятницу «Чемпионат» сообщил, что «Химки» не рассчитались с Писаревым и его помощниками.

Николай Писарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители