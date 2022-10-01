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2 часа назад

Мадридский "Реал" пожертвовал более €1 млн на нужды украинцев

Газета.Ruиещё 1

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте опубликовал отчет о результатах финансовой деятельности за прошлый сезон, в котором особо отметил свою помощь жителям Украины.

«Реал» пожертвовал более миллиона евро Украине
Фото: ReutersReuters

«Особое влияние на сезон оказала акция «Все для Украины». Через Фонд «Реал Мадрид» пожертвовал более €1 млн на нужды жителей Украины. Средства предназначались как на еду и лекарства, так и на одеяла, кровати и другие предметы первой необходимости», — говорится в заявлении.

После шести туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 18 очков. 2 октября мадридская команда в рамках седьмого тура Ла Лиги встретится «Осасуной».

Ранее «Реал» занял первое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.

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