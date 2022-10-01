«Реал» пожертвовал более миллиона евро Украине

«Особое влияние на сезон оказала акция «Все для Украины». Через Фонд «Реал Мадрид» пожертвовал более €1 млн на нужды жителей Украины. Средства предназначались как на еду и лекарства, так и на одеяла, кровати и другие предметы первой необходимости», — говорится в заявлении.