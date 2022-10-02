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7 часов назад

В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек

Lenta.ruиещё 5

В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По меньшей мере 127 человек погибли, еще 180 получили ранения в ходе беспорядков после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на стадионе в Маланге. По словам главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, в свою очередь сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. После этого началась давка. Также у людей наблюдались проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.

Ранее фанат выбежал на поле и атаковал футболистов после матча пятого тура чемпионата Турции. После окончания матча на поле выбежал фанат и с разбега влетел ногами в игрока команды победителей Салиха Учана. Отмечается, что в инциденте также пострадал его одноклубник Дженк Тосун. По информации источника, полиция задержала нападавшего.

Футбол,Дженк Тосун,Салих Учан,
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