В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек

По меньшей мере 127 человек погибли, еще 180 получили ранения в ходе беспорядков после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на стадионе в Маланге. По словам главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, в свою очередь сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. После этого началась давка. Также у людей наблюдались проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.