Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
2 часа назад

Президент «Реала» заявил, что футбол «болен»

Матч ТВиещё 1

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что футбол «болен», и заявил, что возрождение проекта Европейской Суперлиги было бы одним из способов восстановить его «здоровье».

Президент «Реала» заявил, что футбол «болен»
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

— Чтобы решить проблему, вы должны сначала признать, что у вас есть проблема. Наш любимый вид спорта болен. Он теряет свое лидерство как мировой вид спорта.

Мы считаем, что еврокубки должны измениться, чтобы предлагать болельщикам игры на высшем уровне круглый год между сильнейшими командами, в которых соревнуются лучшие игроки. Формат Суперлиги никогда не будет препятствием для конструктивного и свободного диалога для решения очень серьезных проблем в европейском футболе. Проблемы, которые мы должны срочно решить, — сказал Перес.

Основными инициаторами введения Суперлиги являются «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители