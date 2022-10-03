Президент «Реала» заявил, что футбол «болен»

— Чтобы решить проблему, вы должны сначала признать, что у вас есть проблема. Наш любимый вид спорта болен. Он теряет свое лидерство как мировой вид спорта.



Мы считаем, что еврокубки должны измениться, чтобы предлагать болельщикам игры на высшем уровне круглый год между сильнейшими командами, в которых соревнуются лучшие игроки. Формат Суперлиги никогда не будет препятствием для конструктивного и свободного диалога для решения очень серьезных проблем в европейском футболе. Проблемы, которые мы должны срочно решить, — сказал Перес.