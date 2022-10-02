Польша запретила Сулейманову въезд в страну

Власти Польши не разрешают российскому полузащитнику израильского клуба «Хапоэль» Магомед-Шапи Сулейманову въезд на территорию страны для участия в матче Лиги конференций с «Лехом», сообщает Sports Walla.

Фото: ФК "Краснодар" ФК "Краснодар"

Игра должна пройти 6 октября в польском городе Познань.

«Хапоэль» арендовал Сулейманова у «Краснодара» в прошедшее межсезонье. Футболист будет выступать за израильскую команду на протяжении сезона-2022/23. Стороны заключили арендное соглашение, срок которого истекает 15 июня 2023 года.

28 августа россиянин забил свой первый гол за клуб в матче местного чемпионата с «Бейтаром». Кроме того, он отдал в этой игре голевой пас. «Хапоэль» одержал победу со счетом 5:0.

Сулейманов — воспитанник «Краснодара». Он провел за основную команду черно-зеленых 121 матч, забил 23 мяча и отдал семь результативных передач. Летом 2021 года он перешел на правах аренды в турецкий «Гиресунспор», после чего вновь вернулся в «Краснодар».