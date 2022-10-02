Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Польша запретила российскому футболисту Сулейманову въезд в страну на матч Лиги конференций

Газета.Ruиещё 5

Власти Польши не разрешают российскому полузащитнику израильского клуба «Хапоэль» Магомед-Шапи Сулейманову въезд на территорию страны для участия в матче Лиги конференций с «Лехом», сообщает Sports Walla.

Польша запретила Сулейманову въезд в страну
Фото: ФК "Краснодар"ФК "Краснодар"

Игра должна пройти 6 октября в польском городе Познань.

«Хапоэль» арендовал Сулейманова у «Краснодара» в прошедшее межсезонье. Футболист будет выступать за израильскую команду на протяжении сезона-2022/23. Стороны заключили арендное соглашение, срок которого истекает 15 июня 2023 года.

28 августа россиянин забил свой первый гол за клуб в матче местного чемпионата с «Бейтаром». Кроме того, он отдал в этой игре голевой пас. «Хапоэль» одержал победу со счетом 5:0.

Сулейманов — воспитанник «Краснодара». Он провел за основную команду черно-зеленых 121 матч, забил 23 мяча и отдал семь результативных передач. Летом 2021 года он перешел на правах аренды в турецкий «Гиресунспор», после чего вновь вернулся в «Краснодар».

Ранее представитель российского футболиста израильского клуба «Хапоэль Беэр-Шева» Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агуз

Футбол,Магомед-шапи Сулейманов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители