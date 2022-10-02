Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ

Чемпионат.comиещё 6

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Зенит» и «Ростов». Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Сергея Песьякова.

Ростовчане сравняли на первых минутах второго тайма: Кирилл Щетинин сделал пас на правый край, Александр Сильянов забежал и прострелил в штрафную — Николай Комличенко опередил Деяна Ловрена и вколотил мяч под перекладину. На 65-й минуте «Зенит» вперёд вывел Вендел: Вячеслав Караваев сделал длинный заброс к чужой штрафной. Вендел подобрал отскок, сыграл в стенку с Иваном Сергеевым, выскочил на ворота и аккуратно пробил в дальний угол. На 77-й минуте Далер Кузяев забил третий мяч «Зенита»: Малком рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону «Ростова». Кузяев выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч от рук Песьякова влетел в дальний угол.

«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.

Футбол,Кирилл Щетинин,Александр Сильянов,Владимир Москалев,Далер Кузяев,Иван Сергеев,Николай Комличенко,Вячеслав Караваев,Сергей Песьяков,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители