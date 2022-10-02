Полиция применила газ на матче во Франции

Французская полиция применила слезоточивый газ во время игры футбольных команд «Тулуза» и «Монпелье». Спортсменам пришлось покинуть поле, сообщает L'Equipe.

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Это было дерби команд из Окситании, поэтому власти, опасаясь фанатских беспорядков, заранее отнесли матч к «мероприятиям повышенного риска». Игра проходила в воскресенье, 2 октября в Тулузе.

Издание сообщает, что буйные любители спорта не подвели и ожидания оправдались: поединок был «омрачен несколькими инцидентами на стадионе», а «самое поразительное произошло в начале второго тайма».

Полиция начала штурмовать трибуну, отведенную для полутысячи приезжих болельщиков. Стражи порядка применили слезоточивый газ, который «ощущался даже на газоне». Это вынудило рефери временно остановить матч. К тому времени «Тулуза» вела 4-1.

«Перерыв длился 15 минут, когда действие газов рассеялось, футболисты вернулись на газон, чтобы возобновить игру», - пишет газета.

Матч завершился победой «Тулузы» со счетом 4:2.