Полиция применила газ на матче во Франции

Французская полиция применила слезоточивый газ во время игры футбольных команд «Тулуза» и «Монпелье». Спортсменам пришлось покинуть поле, сообщает L'Equipe.
Это было дерби команд из Окситании, поэтому власти, опасаясь фанатских беспорядков, заранее отнесли матч к «мероприятиям повышенного риска». Игра проходила в воскресенье, 2 октября в Тулузе.
Издание сообщает, что буйные любители спорта не подвели и ожидания оправдались: поединок был «омрачен несколькими инцидентами на стадионе», а «самое поразительное произошло в начале второго тайма».
Полиция начала штурмовать трибуну, отведенную для полутысячи приезжих болельщиков. Стражи порядка применили слезоточивый газ, который «ощущался даже на газоне». Это вынудило рефери временно остановить матч. К тому времени «Тулуза» вела 4-1.
«Перерыв длился 15 минут, когда действие газов рассеялось, футболисты вернулись на газон, чтобы возобновить игру», - пишет газета.
Матч завершился победой «Тулузы» со счетом 4:2.
Ранее завершился трагедией матч чемпионата Индонезии по футболу между «Аремой» и «Персебая» Болельщики выбежали на поле, против них применили слезоточивый газ. Началась паника и давка, в результате погибло не менее 127 человек.