Роналду настроен покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обдумывает варианты покинуть команду в январе, сообщает газета The Telegraph.

По ее информации, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не возражает против ухода португальского футболиста. Изначально он рассчитывал удержать Роналду в команде, но спустя несколько месяцев, похоже, сдался и готов расстаться с игроком в том случае, если клуб получит выгодное предложение.

Португалец возлагает большие надежды на выступление на чемпионате мира в Катаре, которое может привлечь к нему внимание потенциальных покупателей. Есть также вариант, что в «Манчестер Юнайтед» начнут относиться к нему с большим почтением и давать больше игрового времени, тогда Роналду готов рассмотреть возможность остаться в Англии.

Ранее экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения от «Манчестер Сити» в матче девятого тура АПЛ раскритиковал «красных дьяволов» за неуважение к Роналду. В прошедшей игре футболист так и не вышел на поле, проведя всю встречу на скамье запасных.

«МЮ» проявляет неуважение к Роналду. Его нужно было отпустить летом во время трансферного окна. Я не думаю, что тренер должен был удерживать его только для того, чтобы он сел на скамейку. Он один из величайших игроков всех времен, и у него были варианты уйти этим летом», — сказал Кин.

Напомним, «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 6:3. В составе «горожан» по хет-трику оформили Эрлинг Холанд и Фил Фоден. В составе «Манчестер Юнайтед» дубль на счету Антони Марсьяля, еще один гол забил Антони.