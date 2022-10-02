Катар заработает на ЧМ-2022 около 9 млрд долларов

Власти Катара заработают на проведении предстоящего чемпионата мира по футболу около девяти миллиардов долларов. Об этом изданию The Peninsula сообщил исполнительный директор турнира Насер аль Хатер.

Фото: FIFA FIFA

По его словам, выручка от проведения соревнований составит порядка 17 миллиардов долларов. Общие затраты на инфраструктуру составят примерно 8 миллиардов долларов, что примерно соответствует затратам на предыдущие чемпионаты мира. Таким образом, чистая прибыть организаторов составит примерно 9 млрд.

— Это означает, что мы получим доходы, вдвое превышающие затраты, и что Катар будет пожинать плоды чемпионата мира во время и после турнира, — отметил аль Хатер.

Исполнительный директор добавил, что по исследованиям смотреть матчи чемпионата мира будут около трех четырех миллиардов человек.

— Катар посетят около миллиона человек, в том числе 12 тысяч представителей СМИ, — заявил он.