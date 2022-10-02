Катар заработает на ЧМ-2022 около 9 млрд долларов

Власти Катара заработают на проведении предстоящего чемпионата мира по футболу около девяти миллиардов долларов. Об этом изданию The Peninsula сообщил исполнительный директор турнира Насер аль Хатер.
По его словам, выручка от проведения соревнований составит порядка 17 миллиардов долларов. Общие затраты на инфраструктуру составят примерно 8 миллиардов долларов, что примерно соответствует затратам на предыдущие чемпионаты мира. Таким образом, чистая прибыть организаторов составит примерно 9 млрд.
— Это означает, что мы получим доходы, вдвое превышающие затраты, и что Катар будет пожинать плоды чемпионата мира во время и после турнира, — отметил аль Хатер.
Исполнительный директор добавил, что по исследованиям смотреть матчи чемпионата мира будут около трех четырех миллиардов человек.
— Катар посетят около миллиона человек, в том числе 12 тысяч представителей СМИ, — заявил он.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах. Катар станет первой арабской страной, которая примет первенство планеты по футболу.