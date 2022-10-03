Защитники окружающей среды негодуют.

Звёздный нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оказался в центре нового скандала. Претензии к звезде возникли не у болельщиков, а у защитников окружающей среды.

У Месси есть частный самолёт — обычная практика для людей со звёздным статусом и достатком. Но вот количество рейсов вызвало критику со стороны компании Lavion de Bernard. Она подсчитывает количество полётов, которые знаменитости совершают на частных джетах, чтобы определить степень воздействия на планету.

Согласно данным компании, самолёт Месси в период с 1 июня по 31 августа совершил 52 рейса. Общая сумма полётов за три летних месяца составила 368 часов. За это время самолёт Лео выбросил в атмосферу 1502 тонны углекислого газа. В организации пояснили, что это число эквивалентно тому, что среднестатистический француз выбрасывает в воздух за 150 лет.

«Месси — очень богатый человек, разрушающий планету», — такую оценку от компании Attac получил футболист.

В течение последних месяцев Месси слетал в свой родной город Росарио, посетил Барселону, Сан-Паулу, Тенерифе, Валенсию и Майами. Любопытно, что в феврале 2021 года Лео сдал самолёт в аренду президенту Аргентины Альберто Фернандесу. Тот совершил официальную поездку в Мексику, а Месси обогатился на $ 160 тыс. А в начале августа 2022-го самолётом игрока «ПСЖ» воспользовался Луис Суарес. Бывший одноклубник Месси по «Барселоне» слетал в Монтевидео на подписание контракта с «Насьоналем».

Месси приобрёл самолёт в 2018 году, сейчас его стоимость составляет $ 15 млн. Джет оборудован кухней и двумя ванными комнатами. В самолёте 16 сидений, которые можно трансформировать в восемь спальных мест. На хвосте красуется цифра «10» — номер, под которым футболист играл за «Барселону». На ступеньки бортового трапа нанесены имена Месси, его жены и троих детей.

Кстати, британская компания Yard подсчитала, что наибольшее количество вредных веществ в атмосферу выбрасывает самолёт американской певицы Тейлор Свифт. В период с 1 января по 19 июля он совершил 170 полётов и выбросил 8293 тонны углекислого газа. Это примерно в тысячу раз больше годового показателя среднестатистического человека. Представитель певицы заявил, что самолёт часто сдают в аренду другим лицам, а учёт большинства этих рейсов ведётся неправильно.

Это не первый скандал, в который влип Месси за последний месяц. Несколькими неделями ранее стало известно, что у аргентинца возникли проблемы с недвижимостью на Ибице. По информации Marca, Лео приобрёл особняк площадью 16 тыс. м² за € 11 млн. Позднее выяснилось, что прежние владельцы расширили дом без необходимой лицензии. Они построили два новых помещения без соответствующего разрешения. Сообщалось, что, вероятно, аргентинцу придётся снести часть особняка, возведённую незаконным путём.

Кстати, в сентябре неожиданно разразилась дискуссия по поводу перемещений футболистов «ПСЖ». Они отправились на матч чемпионата с «Нантом» на частном самолёте. После этого директор подразделения национальной железнодорожной компании обратился к парижскому клубу с вопросом о сотрудничестве. Он сообщил, что от столицы до Нанта меньше двух часов на поезде, и в таких случаях можно не прибегать к помощи частных самолётов.

Перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1) на общение с журналистами пришли главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье и нападающий парижан Килиан Мбаппе. Один из сотрудников СМИ спросил их о целесообразности использования частного самолёта для поездки в Нант. Мбаппе не выдержал и засмеялся, а Галтье сказал следующее: «Я знал, что вы спросите об этом. Утром мы беседовали с компанией, организующей наши поездки. Пытаемся сейчас понять, можем ли мы путешествовать на песчаной яхте».

Ироничный ответ главного тренера «ПСЖ» вызвал бурную реакцию французских чиновников. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера написала в «Твиттере»: «Уважаемый Галтье, мы привыкли к более уместным и ответственным ответам от вас. Может, поговорим на эту тему?»

Мэр Парижа Анн Идальго также возмутилась поведением тренера и звёздного футболиста: «Нормально отвечать таким образом на подобные вещи? Просыпайтесь, ребята! Это Париж». Депутат Европарламента Аврора Лалюк тоже прошлась по представителям «ПСЖ»: «Вы используете своё влияние, чтобы с презрением относиться к транспорту, который многие французы не могут себе позволить».