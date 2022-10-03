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1 час назад

«Челси» хочет снизить сумму трансфера Нкунку

Евро-футбол.Ру

Переговорный процесс между лондонским «Челси» и «РБ Лейпцигом» по трансферу нападающего Кристофера Нкунку продолжается. Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «пенсионеров» не хочет платить за игрока 60 миллионов евро. Лондонцы планируют добиться снижения клаузулы 24-летнего француза.

«Челси» хочет снизить сумму трансфера Нкунку
Фото: euro-football.rueuro-football.ru

В минувшем сезоне Кристофер был признан лучшим футболистом чемпионата Германии. На его счету 20 забитых мячей и 13 голевых передач в 34 поединках.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Нкунку провел восемь матчей и отметился шестью голами, два из которых - с 11-метровой отметки.

Футбол,Фабрицио Романо,
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