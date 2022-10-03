«Челси» хочет снизить сумму трансфера Нкунку

Переговорный процесс между лондонским «Челси» и «РБ Лейпцигом» по трансферу нападающего Кристофера Нкунку продолжается. Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «пенсионеров» не хочет платить за игрока 60 миллионов евро. Лондонцы планируют добиться снижения клаузулы 24-летнего француза.

Фото: euro-football.ru euro-football.ru

В минувшем сезоне Кристофер был признан лучшим футболистом чемпионата Германии. На его счету 20 забитых мячей и 13 голевых передач в 34 поединках.