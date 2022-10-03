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3 часа назад

Экс-капитан "МЮ" Рой Кин обвинил клуб в неуважении к Роналду

Газета.Ru

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения от «Манчестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) раскритиковал «красных дьяволов» за неуважение к нападающему клуба Криштиану Роналду. Его слова передает Mirror.

Экс-капитан «МЮ» обвинил клуб в неуважении к Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«МЮ» проявляет неуважение к Роналду. Его нужно было отпустить летом во время трансферного окна. Я не думаю, что тренер должен был удерживать его только для того, чтобы он сел на скамейку. Он один из величайших игроков всех времен, и у него были варианты уйти этим летом», — сказал Рой Кин.

Ранее тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, почему не выпустил Роналду в матче с «Манчестер Сити».

Напомним, «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 6:3. В составе «горожан» по хет-трику оформили Эрлинг Холанд и Фил Фоден. В составе «Манчестер Юнайтед» дубль на счету Антони Марсьяля, еще один гол забил Антони.

«Сити» набрал 20 очков и после восьми туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В следующем раунде он сыграет дома с «Саутгемптоном».

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