Головина включили в символическую сборную тура в чемпионате Франции

В сборную попал и российский полузащитник монегасков Александр Головин, который поучаствовал в разгроме "Нанта" (4:1). На счету Александра одна результативная передача. В нынешнем сезоне на счету Головина 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.