Головина включили в символическую сборную тура в чемпионате Франции

Французская L'Equipe составила свою символическую сборную 9-го тура Лиги 1.
В сборную попал и российский полузащитник монегасков Александр Головин, который поучаствовал в разгроме "Нанта" (4:1). На счету Александра одна результативная передача. В нынешнем сезоне на счету Головина 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.
Кроме Головина в сборную попал и форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер, оформивший в ворота "Нанта" хет-трик. После 9-го туров "Монако" занимает пятое место в турнирной таблице, в активе команды Филипа Клемана 17 набранных очков.