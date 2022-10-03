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1 час назад

Головина включили в символическую сборную 9-го тура французской Лиги 1

Rusfootball

Французская L'Equipe составила свою символическую сборную 9-го тура Лиги 1.

Головина включили в символическую сборную тура в чемпионате Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сборную попал и российский полузащитник монегасков Александр Головин, который поучаствовал в разгроме "Нанта" (4:1). На счету Александра одна результативная передача. В нынешнем сезоне на счету Головина 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

Кроме Головина в сборную попал и форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер, оформивший в ворота "Нанта" хет-трик. После 9-го туров "Монако" занимает пятое место в турнирной таблице, в активе команды Филипа Клемана 17 набранных очков.

Футбол,Александр Головин,
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