Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Добровинский: «Динамо» мог возглавить тренер сборной Бельгии. Была договорённость

Чемпионат.comиещё 4

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский признался, что московскую команду мог возглавить бывший главный тренер сборной Бельгии.

Добровинский: «Динамо» мог возглавить тренер сборной Бельгии
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«В начале сезона я предлагал кандидатуру тренера. У меня были договорённости, но выбрали Славишу. Это был европейский тренер, который тренировал сборную, который тренировал клубы и готов был приехать. Довольно серьёзный человек. Конечно, было дорого, он запросил 2 миллиона, но он готов был приехать.

На все эти санкции ему было совершенно всё равно. Кандидатура по тем или иным причинам не подошла. Сборная, в которой он работал, одно время занимала первое место в рейтинге. Сборная Бельгии? Да», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Футбол,Егор Кабак,Александр Добровинский,Динамо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители