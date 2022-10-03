В УЕФА пока не приняли решение о санкциях к РФС из-за клубов ЛДНР

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не располагает информацией о возможных санкциях к Российскому футбольному союзу (РФС) из-за потенциальной интеграции клубов ЛДНР в структуру организации.
«УЕФА внимательно следит за ситуацией, однако на данном этапе официального решения по этому поводу принято не было», — приводит ответ пресс-службы УЕФА «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
В связи с этим УЕФА отстранил московский «Спартак» от участия в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», а также лишил российские команды возможности участвовать в еврокубках в сезоне-2022/23.