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2 часа назад

Боснийский футболист Хаджикадунич заявил о нежелании возвращаться в "Ростов"

ТАССиещё 7

Боснийский защитник Деннис Хаджикадунич не планирует возвращаться в футбольный клуб "Ростов" после окончания арендного соглашения со шведским "Мальмё". Комментарий игрока в понедельник приводит шведская газета Expressen.

Боснийский футболист заявил о нежелании возвращаться в «Ростов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Так говорит мой инстинкт. Я не хочу возвращаться туда, учитывая ситуацию в стране. Я не поддерживаю связь с "Ростовом". Я сосредоточен на игре за "Мальмё" и сборную Боснии и Герцеговины", - сказал Хаджикадунич.

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Также футболист прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

"Мы не получали никакой информации, - с казал он. - Диалог происходит между федерациями, мы, игроки, ничего не знаем. Я поговорю с национальной футбольным союзом или с тренером".

Хаджикадунич является воспитанником "Мальмё", за основную команду он выступал с 2016 по 2018 год и стал чемпионом Швеции в сезоне-2017. С 2018 года защитник выступал за "Ростов", в составе которого провел 69 игр, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе сборной Боснии и Герцеговины игрок провел 19 матчей.

Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины 9 сентября объявила о том, что национальная команда 19 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против сборной России. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день отметили, что существует принципиальная договоренность о проведении этой игры. В организации подчеркнули, что вся иная информация, касающаяся этой встречи, будет опубликована дополнительно. На следующий день Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии Футбольного союза Боснии и Герцеговины в октябре.

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