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1 час назад

Президент ФНЛ Измайлов рассказал о процессе интеграции крымских клубов в лигу

ТАССиещё 1

Руководители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 6 октября проведут видеоконференцию с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя для обсуждения процесса интеграции крымских клубов в лигу. Об этом во вторник журналистам рассказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

Президент ФНЛ рассказал о процессе интеграции крымских клубов в лигу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках ФНЛ создана экспертная комиссия, у нас 6 октября запланирована видеоконференция с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя. У меня были разговоры с представителями правительства и губернаторов. Сделав видеоконференцию по лицензированию, дальше мы обменяемся документами и получим информацию от федераций и клубов Крыма и Севастополя. Дальше отправим наших представителей в Крым и Севастополь для аудита и консультаций с местными клубами, будем обсуждать вопрос интеграции", - сказал Измайлов.

"Процесс не быстрый, не требуйте решения здесь и сейчас. Это непросто, потому что потребует изменения формата, определения финансирования и правил игры, а также иных регламентных документов, которых сейчас еще нет. Документы Российского футбольного союза и ФНЛ отличаются от тех, что были на Украине. Работа ведется, не все сразу", - подчеркнул он.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

Футбол,Наиль Измайлов,РФС,УЕФА,
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