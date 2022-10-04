Президент ФНЛ рассказал о процессе интеграции крымских клубов в лигу

"В рамках ФНЛ создана экспертная комиссия, у нас 6 октября запланирована видеоконференция с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя. У меня были разговоры с представителями правительства и губернаторов. Сделав видеоконференцию по лицензированию, дальше мы обменяемся документами и получим информацию от федераций и клубов Крыма и Севастополя. Дальше отправим наших представителей в Крым и Севастополь для аудита и консультаций с местными клубами, будем обсуждать вопрос интеграции", - сказал Измайлов.