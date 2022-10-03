"Локомотив" выиграл у "Аталанты" спор в ФИФА

«ФИФА поддержала требования «железнодорожников» и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — заявили в пресс-службе.