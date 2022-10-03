"Локомотив" выиграл у "Аталанты" спор в ФИФА

Палата по статусу игроков международной Федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) рассмотрела требование ФК «Локомотив» (Москва) к итальянскому клубу «Аталанта», сообщили в пресс-службе московского клуба.
В «Локо» напомнили, что «Аталанта» задерживала выплаты за переход полузащитника москвичей Алексея Миранчука, ссылаясь на введенные санкции в отношении России.
«ФИФА поддержала требования «железнодорожников» и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — заявили в пресс-службе.
В свою очередь, генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко заявил, что в клубе удовлетворены этим решением ФИФА.
«Оно подтверждает, что обязательства перед российскими клубами не подлежат пересмотру, даже несмотря на санкции, наложенные на наш футбол», — подчеркнул он.
По его мнению, юристы «Локомотива» сработали эффективно и качественно отстояли интересы клуба в международных инстанциях.
Напомним, Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. 11 августа россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в Серии А. В новом сезоне он дебютировал за «Торино» и в первом же матче забил гол.