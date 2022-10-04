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1 час назад

Зырянов назначен главным тренером новороссийского «Черноморца»

Матч ТВиещё 3

Как и сообщал «Матч ТВ», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Константин Зырянов возглавил новороссийский «Черноморец». Об этом во вторник объявила пресс служба петербургского клуба.

Зырянов назначен главным тренером новороссийского «Черноморца»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предыдущим главным тренером «Черноморца», выступающего во Второй лиге, был Эдуард Саркисов.

5 октября Зырянов уже будет руководить командой в матче 4 го раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с «Енисеем». По информации «Матч ТВ», Саркисов останется работать в системе клуба.

Ранее одним из инвесторов «Черноморца» стал бизнесмен Сергей Шишкарев, который ставит задачу возвращения клуба в РПЛ и еврокубки.

Зырянов, которому в октябре исполнится 45 лет, большую часть карьеры игрока провел в санкт петербургском «Зените», с которым трижды стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Кубка УЕФА, в составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008.

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