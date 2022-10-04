Зырянов назначен главным тренером новороссийского «Черноморца»

Как и сообщал «Матч ТВ», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Константин Зырянов возглавил новороссийский «Черноморец». Об этом во вторник объявила пресс служба петербургского клуба.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предыдущим главным тренером «Черноморца», выступающего во Второй лиге, был Эдуард Саркисов.

5 октября Зырянов уже будет руководить командой в матче 4 го раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с «Енисеем». По информации «Матч ТВ», Саркисов останется работать в системе клуба.

Ранее одним из инвесторов «Черноморца» стал бизнесмен Сергей Шишкарев, который ставит задачу возвращения клуба в РПЛ и еврокубки.