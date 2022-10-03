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35 минут назад

Российский футболист перешёл в клуб из Андорры

Свободная пресса

Российский полузащитник Евгений Башкиров нашел себе новый клуб в Европе. 31-летний хавбек присоединился к клубу «Санта-Колома», который выступает в чемпионате Андорры, сообщает «РБ-Спорт».

Российский футболист перешёл в клуб в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев подтвердил, что Башкиров уже находится в расположении команды. Официально о трансфере будет объявлено после того, кто клуб и спортсмен оформят все необходимые документы.

Напомним, последним клубом Башкирова был польский «Заглембе», который расторг контракт с игроком по политическим причинам.

Евгений Башкиров является воспитанником петербургского «Зенита». В России хавбек выступал за такие команды, как «Томь», самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

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