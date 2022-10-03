Российский футболист перешёл в клуб в Европе

Российский полузащитник Евгений Башкиров нашел себе новый клуб в Европе. 31-летний хавбек присоединился к клубу «Санта-Колома», который выступает в чемпионате Андорры, сообщает «РБ-Спорт».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев подтвердил, что Башкиров уже находится в расположении команды. Официально о трансфере будет объявлено после того, кто клуб и спортсмен оформят все необходимые документы.

Напомним, последним клубом Башкирова был польский «Заглембе», который расторг контракт с игроком по политическим причинам.