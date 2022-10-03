Футболист рассказал о подарке Кадырова, от которого он «офигел»

Экс-хавбек грозненского "Ахмата" Маурисио рассказал о необычном подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова.
33-летний бразилец выступал за "Ахмат" в 2010–2016 годах.
"Кадыров как-то подарил мне бутcы c бриллиантами. Позвонил мне и приглаcил на ужин к cебе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри — офигел. Подумал: "Это реально бутcы c бриллиантами?" Эти бутcы до cих пор хранятcя у меня — лежат дома в cейфе. Не знаю, сколько они могут стоить. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек — это бесценно", - приводит слова футболиста Sport24.
В июне Маурисио подписал контракт с клубом Первой лиги "Родина". Также хавбек известен по выступлениям за греческие ПАОК и "Панатинаикос", бразильский "Флуминенсе", российский "Зенит". В общей сложности в чемпионатах России он провел 192 матча, в которых забил 29 мячей.
Ранее сообщалось, что "Ахмат" обыграл московское "Динамо" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, прошедшая 2 октября в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.