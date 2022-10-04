Сербская футболистка ЦСКА описала поразившую ее русскую примету

«Что в России меня удивило, так это примета, связанная с солью во время застолий. Оказывается, солонку нельзя передавать из рук в руки, нужно ставить ее на стол каждый раз, иначе ждет несчастье. Это забавно: у меня на родине никто не придает значения тому, есть ли вообще соль на столе», — заявила спортсменка.