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1 час назад

Наиль Измайлов победил на выборах президента ФНЛ

Чемпионат.comиещё 8

Новым президентом Футбольной национальной лиги стал Наиль Измайлов, исполнявший обязанности президента после ухода Александра Алаева. Измайлов набрал 53 голоса, его единственный конкурент Шамиль Лахиялов — 11. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Срок полномочий президента ФНЛ рассчитан на 4 года.

Наиль Измайлов избран новым президентом ФНЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Измайлов был выдвинут на голосование 14-ю клубами ФНЛ, президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов был выдвинут одним клубом.

Наиль Измайлов родился 21 сентября 1976 года. Окончил Московский государственный университет природопользования, Высшую коммерческую школу министерства экономического развития РФ и Дипломатическую академию. Работал в структуре ФК «Спартак-Москва» с 2013 по 2019 годы, в том числе в должности вице-президента, после чего занимался проектами в европейском футболе. Измайлов в марте этого года стал исполнительным директором ФНЛ. С июля он стал исполняющим обязанности президента лиги.

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