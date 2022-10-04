Париж и еще 5 городов Франции объявили бойкот ЧМ в Катаре

Шесть французских городов будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Ge.globo со ссылкой на Городской совет Парижа.

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Сообщается, что Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира. Это решение является актом протеста против Катара, принимающей страны чемпионата мира по футболу.

Министр спорта Парижа Пьер Рабадан обосновал данное решение условиями организации предстоящего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспекте.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.