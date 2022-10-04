Журова поддержала проведение ЧМ-2030 на Украине

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Ранее издание The Times сообщило, что Украина будет претендовать на проведение турнира в совместной заявке с Испанией и Португалией.
«В чем проблема? Спорт вне политики. Мы должны быть последовательными. Нам на чемпионате Европы даже дали дополнительные матчи, потому что мы хорошо справлялись с организацией.
Я понимаю, что сейчас будет все больше стран, чтобы проводить крупные турниры, потому что одним очень сложно справиться с организацией. Поэтому европейские страны точно будут объединяться.
Это не то чтобы пиар, просто они говорят: «Да, жизнь продолжается, и наши болельщики заслуживают того, чтобы определенные игры прошли у нас». Я абсолютно нормально к этому отношусь.
Будет неприятно, если нам не разрешат или забанят – это другой вопрос. Украина как раз будет добиваться того, чтобы нас не допустить, просто поверьте мне», — приводит слова депутата Vprognoze.ru.
Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Португалии и Испании 5 октября во время пресс-конференции в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом ожидается, что Украина может принять несколько встреч группового этапа.
На проведение чемпионата мира также претендуют Саудовская Аравия, Египет и Греция; Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили, а также Марокко.