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1 час назад

Депутат Журова поддержала возможное проведение матчей ЧМ-2030 по футболу на Украине

Газета.Ruиещё 8

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Журова поддержала проведение ЧМ-2030 на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издание The Times сообщило, что Украина будет претендовать на проведение турнира в совместной заявке с Испанией и Португалией.

«В чем проблема? Спорт вне политики. Мы должны быть последовательными. Нам на чемпионате Европы даже дали дополнительные матчи, потому что мы хорошо справлялись с организацией.

Я понимаю, что сейчас будет все больше стран, чтобы проводить крупные турниры, потому что одним очень сложно справиться с организацией. Поэтому европейские страны точно будут объединяться.

Это не то чтобы пиар, просто они говорят: «Да, жизнь продолжается, и наши болельщики заслуживают того, чтобы определенные игры прошли у нас». Я абсолютно нормально к этому отношусь.

Будет неприятно, если нам не разрешат или забанят – это другой вопрос. Украина как раз будет добиваться того, чтобы нас не допустить, просто поверьте мне», — приводит слова депутата Vprognoze.ru.

Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Португалии и Испании 5 октября во время пресс-конференции в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом ожидается, что Украина может принять несколько встреч группового этапа.

На проведение чемпионата мира также претендуют Саудовская Аравия, Египет и Греция; Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили, а также Марокко.

Футбол,Светлана Журова,УЕФА,Госдума,
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