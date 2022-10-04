Левандовски признался, что вместо "Барселоны" мог перейти в "Реал"

"Реал" несколько раз интересовался мной, но когда я увидел, насколько решительно и настойчиво настроена "Барселона" в попытках заполучить меня, понял, что могу перейти в этот клуб. Знал, что именно такой шаг я должен сделать в своей карьере. Не сомневался, что мое пребывание в "Баварии" подошло к концу и настал подходящий момент для изменений", - передает слова Левандовски AS.