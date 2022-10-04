Левандовски признался, что вместо "Барселоны" мог перейти в "Реал"

Нападающий сборной Польши и "Барселоны" Роберт Левандовски признался, что до перехода в каталонский клуб имел все шансы оказаться в мадридском "Реале".
"Реал" несколько раз интересовался мной, но когда я увидел, насколько решительно и настойчиво настроена "Барселона" в попытках заполучить меня, понял, что могу перейти в этот клуб. Знал, что именно такой шаг я должен сделать в своей карьере. Не сомневался, что мое пребывание в "Баварии" подошло к концу и настал подходящий момент для изменений", - передает слова Левандовски AS.
Напомним, Левандовски стал главным приобретением "Барселоны" в прошедшее трансферное окно. Поляк перебрался в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии". Также в испанский клуб перешли Франк Кессиэ из "Спортинга", правый вингер Рафинья из "Лидса" и защитник Андреас Кристиансен из "Челси".
Ранее наставник каталонской "Барселоны" Хави стал самым успешным тренером в истории Ла Лиги по количеству стартовых выездных матчей без поражений. 1 октября сине-гранатовые обыграли "Мальорку" со счетом 1:0. Этот матч стал для Хави 18-м на выезде подряд, в котором его команда не проиграла. По этому показателю он обогнал экс-наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана, который не проигрывал в 2016 году в 17 выездных матчах подряд. В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место, набрав 19 очков. Хави возглавляет сине-гранатовых с 2021 года.