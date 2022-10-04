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18 минут назад

The Times: Украина будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу

Газета.Ru

Украина будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года в совместной заявке с Испанией и Португалией, пишет газета The Times.

Украина будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает издание, такое решение приняли испанское и португальское правительства и президент Украины Владимир Зеленский. О подаче совместной заявки будет объявлено 5 октября.

Украинцы примут матчи группового раунда, но только в случае восстановления необходимой для организации турнира инфраструктуры. The Times высоко оценивает шансы этой заявки одержать победу на выборах хозяев мирового первенства.

На проведение чемпионата мира также претендуют заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции; Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также Марокко.

Ранее сборную России отстранили от участия в жеребьевке Евро-2024, которая состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России провела в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии (2:1). В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что отстранение национальной команды от участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 не стало для него большой неожиданностью.

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