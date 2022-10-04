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2 часа назад

Сёмин: «Моя тренерская карьера не завершена»

Евро-футбол.Ру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру.

Сёмин: Моя тренерская карьера не завершена
Фото: ТАССТАСС

«Моя тренерская карьера есть и продолжается, не завершена. Я продолжаю работать», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Последним местом работы 75-летнего Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул осенью прошлого года. Ранее специалист также возглавлял «Анжи», «Мордовию», московское и киевское «Динамо», а также «Локомотив», с которым трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз становился обладателем Кубка страны.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» набрали девять очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице.

Юрий Семин,Динамо,
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