Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
2 часа назад

Власти Ирана отобрали паспорт у лучшего бомбардира в истории футбольной сборной из-за протестов

Газета.Ru

Спецслужбы Ирана конфисковали паспорт у экс-футболиста национальной команды Али Даеи из за его поддержки акций протеста в стране. Об этом сообщает Iran International.

Лучшему бомбардиру в истории сборной Ирана запретили покидать страну
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как отмечается, бывшему футболисту, который вернулся в Тегеран из Стамбула, также сообщили о запрете покидать территорию Ирана. Ранее 53-летний Даеи встал на сторону протестующих, поддержав в соцсетях акцию за права женщин в Иране.

Напомним, с середины сентября в стране проходят масштабные акции протеста. Причиной волны недовольства стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую предположительно замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Стоит отметить, что Даеи до прошлого года был рекордсменом по количеству голов за национальные сборные (109), пока его не обошел форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить национальную команду Ирана до участия в чемпионате мира—2022.

Футбол,Али Даеи,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители