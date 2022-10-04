Лучшему бомбардиру в истории сборной Ирана запретили покидать страну

Спецслужбы Ирана конфисковали паспорт у экс-футболиста национальной команды Али Даеи из за его поддержки акций протеста в стране. Об этом сообщает Iran International.
Как отмечается, бывшему футболисту, который вернулся в Тегеран из Стамбула, также сообщили о запрете покидать территорию Ирана. Ранее 53-летний Даеи встал на сторону протестующих, поддержав в соцсетях акцию за права женщин в Иране.
Напомним, с середины сентября в стране проходят масштабные акции протеста. Причиной волны недовольства стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую предположительно замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.
Стоит отметить, что Даеи до прошлого года был рекордсменом по количеству голов за национальные сборные (109), пока его не обошел форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
Ранее женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить национальную команду Ирана до участия в чемпионате мира—2022.