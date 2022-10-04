«Матч ТВ» покажет все игры ЧМ-2022 на своих каналах

Все игры ЧМ-2022 по футболу в Катаре — на «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга.
Все 64 матча чемпионата мира по футболу будут показаны на «Матч ТВ» в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 на восьми стадионах из пяти городов. В матче-открытии турнира в Эль-Хауре встретятся сборные Катара и Эквадора. А последняя, 64-я игра ЧМ-2022 будет сыграна на «Национальном стадионе» в Лусаиле 18 декабря.
«Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг». В эфире — трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни.