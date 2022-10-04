В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд российского футболиста

«Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице», – приводит заявление пресс-служба европейской организации издание «Чемпионат».