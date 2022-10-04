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51 минуту назад

В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова

Евро-футбол.Ру

Руководство УЕФА прокомментировало скандал вокруг российского игрока «Хапоэля» из Беэр-Шивы Магомеда-Шапи Сулейманова, которому запретили въезд в Польшу.

В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд российского футболиста
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице», – приводит заявление пресс-служба европейской организации издание «Чемпионат».

Напомним, что российскому нападающему запретили пересекать границу Польши из-за наличия российского паспорта. По этой причине Сулейманов пропустит игру третьего тура Лиги конференций УЕФА против «Леха» из Познаня. Встреча пройдёт в четверг, 6 октября. Стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.

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