Американская футболистка рассказала о первом впечатлении от России

«Мое первое впечатление от России было: "Вау, снег не кончается!" В первый же день после тренировки я поехала смотреть Красную площадь вместе с одноклубницей Алиной Мягковой. Была пурга, мы гуляли, а потом зашли в ГУМ. Тогда же я впервые побывала в московском метро и узнала, как работает транспорт в городе», — рассказала Уиллиамс.