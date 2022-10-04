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1 час назад

Измайлов: принятие клубов Крыма в ФНЛ — процесс небыстрый. Потребуется изменение формата

Чемпионат.com

Новоиспечённый президент ФНЛ (Первая и Вторая лиги) Наиль Измайлов высказался по поводу возможной интеграции в лигу клубов из Крыма.

Измайлов: принятие клубов Крыма в ФНЛ — процесс небыстрый
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экспертная комиссия в рамках ФНЛ уже создана. 6-го числа у нас будет видеоконференция с руководителями крымского футбольного союза и федерации футбола Севастополя. У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторов. Сделав видеоконференцию, мы обменяемся документами, получим информацию от федерации и клубов Крыма и Севастополя, отправим наших представителей в Крым и Севастополь для консультац

Принятие клубов Крыма в ФНЛ — процесс небыстрый. Это потребует изменения формата, иные регламентные документы, которые отличаются от тех документов, которые были при Украине. Работа ведётся, не всё сразу. На сегодняшнее мероприятие не планировали приглашение представителей крымского футбола», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Футбол,Андрей Ирха,Наиль Измайлов,
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