Измайлов: принятие клубов Крыма в ФНЛ — процесс небыстрый

«Экспертная комиссия в рамках ФНЛ уже создана. 6-го числа у нас будет видеоконференция с руководителями крымского футбольного союза и федерации футбола Севастополя. У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторов. Сделав видеоконференцию, мы обменяемся документами, получим информацию от федерации и клубов Крыма и Севастополя, отправим наших представителей в Крым и Севастополь для консультац