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1 час назад

Гаитянская футболистка «Зенита» описала удивившую ее привычку россиян в еде

Lenta.ru

Гаитянская футболистка «Зенита» Кики в беседе с «Лентой.ру» описала удивившую ее привычку россиян в еде.

Гаитянская футболистка «Зенита» описала удивившую ее привычку россиян в еде
Фото: СкриншотСкриншот

«У вас есть очень вкусные супы ― например, борщ! Сначала меня удивляло, что вы едите суп с хлебом. Но потом я тоже начала так делать», — заявила спортсменка.

Кики также рассказала, что сначала ей очень не понравилась гречка.

«Со временем я привыкла к ней и распробовала. Теперь ем с удовольствием», — подчеркнула футболистка.

Кроме того, по словам гаитянки, россияне пьют алкоголя больше, чем ее соотечественники.

«А еще определенно больше курят. Возможно, это потому, что здесь холодно», — заключила Кики.

24-летняя Кики играет за петербургский клуб с 2022 года. Прежде гаитянка представляла казанский «Рубин».

Футбол,
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