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1 час назад

​«Ливерпуль» выделит серьёзную сумму на зимние трансферы

Евро-футбол.Ру

«Ливерпуль» не лучшим образом начал новый сезон. Уже сейчас понятно, что команде Юргена Клоппа нужно качественное усиление состава. Как стало известно Football Insider, мерсисайдцы выделят серьёзную сумму на зимние трансферы. Конкретная цифра не раскрывается, но при этом сумма называется «огромной».

​«Ливерпуль» выделит серьёзную сумму на зимние трансферы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На текущий момент «Ливерпуль» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Что касается Лиги чемпионов, то команда Юргена Клоппа после двух туров группового этапа имеет в своём активе три зачётных балла.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт во вторник вечером против «Рейнджерса».

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