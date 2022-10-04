​«Ливерпуль» выделит серьёзную сумму на зимние трансферы

«Ливерпуль» не лучшим образом начал новый сезон. Уже сейчас понятно, что команде Юргена Клоппа нужно качественное усиление состава. Как стало известно Football Insider, мерсисайдцы выделят серьёзную сумму на зимние трансферы. Конкретная цифра не раскрывается, но при этом сумма называется «огромной».