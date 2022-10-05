Экс-наставник сборной России Черчесов стал дедушкой

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов впервые стал дедушкой. У сына специалиста Станислава Черчесова - младшего родилась дочь, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Химки", за который выступает игрок.
Помимо сына, у тренера также есть дочь по имени Мадина. Черчесов-младший выступает за молодежную команду "Химок" во Второй лиге. Черчесов-старший возглавил "Ференцварош" 20 декабря.
С 2016 года специалист был главным тренером сборной России. После семи туров "Ференцварош" набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. "Кечкемет" с 16 баллами в девяти играх идет на втором месте.
Ранее главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал первое поражение своей команды в чемпионате Венгрии в текущем сезоне. 2 октября подопечные российского специалиста в гостях уступили клубу "Кечкемет" со счетом 0:2.