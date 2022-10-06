Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Месси рассказал, чем бы хотел заняться после завершения карьеры

Чемпионат.comиещё 3

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не хочет становиться тренером после завершения карьеры. При этом он не стал исключать, что в итоге может оказаться на тренерском мостике.

Месси рассказал, чем займется после завершения карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не планирую становиться тренером. Но Зидан в своё время говорил то же самое, а затем стал тренером, который выиграл Лигу чемпионов три раза.

Мне бы хотелось стать спортивным директором клуба, чтобы я мог собрать команду, работать вместе с тренерами. Но пока я сам не уверен в том, чего хочу», — приводит слова Месси BarcaJuniverse.

Ранее Лионель сообщил, что чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, станет для него последним в карьере. Летом 2023 года у него истекает контракт с «ПСЖ».

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители