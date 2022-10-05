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2 часа назад

«Аякс» в матче Лиги чемпионов с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет

Чемпионат.com

Амстердамский «Аякс» потерпел самое крупное поражение за 58 лет в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с итальянским «Наполи» (1:6).

«Аякс» в матче с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Opta, в ноябре 1964 года «Аякс» уступил в чемпионате Нидерландов роттердамскому «Фейеноорду» со счётом 4:9. Таким образом, во встрече Лиги чемпионов амстердамцы повторили антирекорд клуба.

«Аякс» занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав три очка. В следующем матче подопечные Альфреда Шрёдера снова сыграют с «Наполи». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» в среду, 12 октября. Стартовый свисток — в 19:45 по московскому времени.

Отметим, что в нидерландской Эредивизии «Аякс» занимает второе место, набрав 19 очков после восьми туров.

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