РФС почти полностью сменил состав комитета по этике

Исполком Российского футбольного союза (РФС) в среду утвердил новый состав комитета по этике.
Председателем был назначен Андрей Стукалов, ранее занимавший пост президента Национальной студенческой футбольной лиги.
Заместителем председателя утвержден Игорь Фатов. В комитет вошли Виталий Назаров, Артём Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков, Павел Новиков, ответственным секретарем стал Алексей Ершов.
Отметим, что состав комитета по этике практически полностью сменился по сравнению с предыдущим — лишь Фатов и Ершов сохранили свои посты.