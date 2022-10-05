Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

РФС почти полностью сменил состав комитета по этике

Матч ТВиещё 3

Исполком Российского футбольного союза (РФС) в среду утвердил новый состав комитета по этике.

РФС почти полностью сменил состав комитета по этике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председателем был назначен Андрей Стукалов, ранее занимавший пост президента Национальной студенческой футбольной лиги.

Заместителем председателя утвержден Игорь Фатов. В комитет вошли Виталий Назаров, Артём Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков, Павел Новиков, ответственным секретарем стал Алексей Ершов.

Отметим, что состав комитета по этике практически полностью сменился по сравнению с предыдущим — лишь Фатов и Ершов сохранили свои посты.

Футбол,Андрей Стукалов,Виталий Назаров,Алексей Ершов,Павел Новиков,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители