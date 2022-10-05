Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Форвард «Ливерпуля»: Когда Клопп говорит, я ничего не понимаю

Sports.tjиещё 1

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признался, что не может разобрать установки главного тренера мерсисайдского клуба Юргена Клоппа из-за немецкого акцента.

Нападающий "Ливерпуля": «Когда говорит Клопп, я ничего не понимаю»
Фото: Sports.tjSports.tj

«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне четко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», – приводит слова Нуньеса ESPN GB.

Напомним, Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» минувшим летом. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в четырех матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2019 году Нуньес вызывается в национальную команду Уругвая.

Футбол,Юрген Клопп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители