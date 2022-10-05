Нападающий "Ливерпуля": «Когда говорит Клопп, я ничего не понимаю»

«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне четко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», – приводит слова Нуньеса ESPN GB.