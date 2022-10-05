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1 час назад

Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу

ТАСС

Королевская футбольная федерация Испании и Португальская футбольная федерация включили Украинскую футбольную ассоциацию в совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба Королевской футбольной федерации Испании.

Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместные заявки подали Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили; Египет, Греция и Саудовская Аравия. Еще одной страной, претендующей на проведение турнира, является Марокко.

Испания уже проводила чемпионат мира - в 1982 году. Португалия в 2004 году принимала матчи чемпионата Европы. Испания и Португалия подавали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут США, Канада и Мексика.

Футбол,
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