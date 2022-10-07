Мостовой о Слуцком: в последнее время он вообще везде провалился

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой критично высказался о работе главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого, передает "Чемпионат.com". 5 октября "Рубин" вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/32 турнира "Волге" со счетом 1:2.
На первой минуте счет в матче открыл футболист казанской команды Кирилл Косарев. На 22-й минуте игрок "Волги" Кирилл Морозов сравнял счет на табло. На 66-й минуте Александр Сапета вывел ульяновскую команду вперед и установил окончательный счет.
"Пора набраться смелости и сказать: "Ребята, я должен уйти". Но этого не происходит. Беда! Будут ли Слуцкого воспринимать всерьез после "Рубина"? Его всерьез воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошел футбольную школу, всерьез его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился", - заявил Мостовой.
В прошлом сезоне "Рубин" под руководством Слуцкого вылетел в Первую лигу. В текущем розыгрыше турнира казанская команда идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков после 12 туров. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран предположил, что наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий потерял мотивацию, и посоветовал специалисту взять паузу и проанализировать ситуацию.