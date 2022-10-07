Мостовой о Слуцком: в последнее время он вообще везде провалился

"Пора набраться смелости и сказать: "Ребята, я должен уйти". Но этого не происходит. Беда! Будут ли Слуцкого воспринимать всерьез после "Рубина"? Его всерьез воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошел футбольную школу, всерьез его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился", - заявил Мостовой.