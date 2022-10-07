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1 час назад

Болельщики «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого

Спорт день за днемиещё 2

Болельщики «Рубина» создали петицию на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора СИБУРа Михаила Карисалова с требованием об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского клуба.

Болельщики «Рубина» потребовали уволить Слуцкого
Фото: ФК «Рубин»ФК «Рубин»

В петиции говориться, что обещания показывать качественную игру и добиться возвращения «Рубина» в РПЛ были словами, брошенными на ветер. Также авторы петиции отмечают хамское отношение футболистов и тренера по отношению к болельщикам, городу и республике.

5 октября в матче 1/32 финала Кубка России «Рубин» потерпел поражение от ульяновской «Волги» со счетом 1:2 и выбыл из турнира. Это поражение стало для казанского клуба третьим кряду.

После 12-ти туров Первой лиги «Рубин» с 19-ю очками занимает 6-е место в таблице, отставая от лидера «Алании» на 6 очков.

Леонид Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. Под руководством 51-летнего специалиста казанский клуб провел 77 матчей, в которых одержал 30 побед. До «Рубина» Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Футбол,Михаил Карисалов,Рустам Минниханов,Сибур,
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