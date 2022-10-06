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1 час назад

Неймар повторил рекорд Роналду и Месси в Лиге чемпионов

Газета.Ruиещё 2

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отметился результативной передачей в матче с лиссабонской "Бенфикой" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась ничьей 1:1.

Неймар повторил рекорд Роналду и Месси в Лиге чемпионов
Фото: ReutersReuters

Благодаря этому результативному действию Неймар стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов с 30+ голами и 30+ голевыми передачами.

Ранее данного показателя достигли португалец Криштиану Роналду и и аргентинец Лионель Месси. В текущем сезоне Неймар в 13 матчах за "ПСЖ" забил 11 мячей и сделал девять результативных передач. Клуб из Парижа после трех туров делит первое место с "Бенфикой". У обеих команд по семь очков. На третьей строчке расположился туринский "Ювентус" с тремя баллами. Замыкает квартет Маккаби из Хайфы, у которого ноль очков.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обновил рекорд в Лиге чемпионов. "Бенфика" стала сороковым клубом, чьи ворота Месси поразил в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение — 39 клубов — тоже принадлежало аргентинцу. На втором месте по этому показателю идет Криштиану Роналду. Он забивал 38 различным командам в турнире.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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