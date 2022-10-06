Неймар повторил рекорд Роналду и Месси в Лиге чемпионов

Ранее данного показателя достигли португалец Криштиану Роналду и и аргентинец Лионель Месси. В текущем сезоне Неймар в 13 матчах за "ПСЖ" забил 11 мячей и сделал девять результативных передач. Клуб из Парижа после трех туров делит первое место с "Бенфикой". У обеих команд по семь очков. На третьей строчке расположился туринский "Ювентус" с тремя баллами. Замыкает квартет Маккаби из Хайфы, у которого ноль очков.