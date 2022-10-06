Роналду посоветовали перебраться в США

— Там есть настоящая проблема. Роналду хотел уйти летом и совершенно ясно дал понять о своих намерениях. Сейчас не идеальная ситуация для всех. Вы спрашиваете, почему такой игрок, как он, сидит на скамейке запасных при такой игре против «Ман Сити».



Роналду стал бы знаковым подписанием для любого клуба. Подпишет ли его «Челси»? Я не уверен, вписывается ли Роналду в планы Грэма Поттера. Честно говоря, я не вижу, чтобы он присоединился к другому клубу Премьер-лиги. Он не захочет сидеть на скамейке запасных где-то еще.



Единственное место, куда я могу его отправить, — это США. Это ситуация, в которой нужно разобраться. Это сложная ситуация, — приводит слова экс-голкипера Football Insider.