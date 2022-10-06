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1 час назад

«Что за воспитание?» Орлов раскритиковал Арсена Захаряна

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Что за воспитание?»: Орлов раскритиковал Захаряна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, у Арсена та же история, что и у Дзюбы. Он снизил к себе требовательность на тренировках. Кажется, что он даже как-то потяжелел. Движение у него стало другое, замедленное.

Недавно я брал большое интервью у Саши Кержакова. Он неделю был на стажировке в «Динамо». Я его спросил: «Как тренируется Захарян?» Он сказал, что у Арсена есть одно неприятное качество, которое надо изживать — он делает замечания игрокам, которые что-то не так сделали на поле. В команде ты не должен так относиться к своим партнёрам. К ним нужно относиться со сверхуважением.

Захарян уже и судьям делает замечания. Вы видите как он себя ведёт? Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Захарян кричит — даже карточки за это получает. Что за воспитание? Так же и Соболев! Если эти ребята хотят войти в историю, они должны понимать, что, к примеру, Эдуард Стрельцов, когда его били по ногам, не отвечал. Футболисты отвечают голами», — приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Захарян принял участие в 10 матчах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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