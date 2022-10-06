Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на две строчки — с 35-го на 33-е место.
Примечательно, что команда Валерия Карпина поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного официального матча из-за отстранения от международных турниров. Россияне провели лишь товарищескую встречу с Киргизией (2:1).
Дело в том, что сборные Австрии и Чехии, опережавшие Россию, потерпели ряд поражений и потеряли существенное количество баллов, опустившись на несколько строчек вниз. Это и позволило России подняться на 33-е место.
Рейтинг сборных по версии ФИФА: 1. Бразилия; 2. Бельгия; 3. Аргентина; 4. Франция; 5. Англия; 6. Италии; 7. Испания; 8. Нидерланды; 9. Португалия; 10. Дания; 11. Германия… 33. Россия — 1496.