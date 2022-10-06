Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на две строчки — с 35-го на 33-е место.

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Примечательно, что команда Валерия Карпина поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного официального матча из-за отстранения от международных турниров. Россияне провели лишь товарищескую встречу с Киргизией (2:1).

Дело в том, что сборные Австрии и Чехии, опережавшие Россию, потерпели ряд поражений и потеряли существенное количество баллов, опустившись на несколько строчек вниз. Это и позволило России подняться на 33-е место.