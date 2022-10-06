Российского футболиста отстранили после обвинений в избиении девушки

Калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил, что нападающий Гоча Гогричиани был отстранён от тренировок на время внутреннего расследования после сообщений об избиении его бывшей девушки Кристины Куддус. Об этом сообщается на сайте клуба.
«В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», – указано в сообщении.
Кристина Куддус ранее заявила, что Гогричиани неоднократно избивал ее, а 2 октября пытался задушить и сломал нос.
«Также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит», – призналась девушка.
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин отказался давать комментарии до итогов расследования.
«Я считаю неправильно говорить что-то, ориентируясь на слухи. Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий», — сказал он.
Ранее бывший вратарь Абаев прокомментировал приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.